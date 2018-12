'Barcelona haakt af in veiling Mino Raiola inzake Matthijs de Ligt'

Barcelona lijkt af te haken in de strijd om Matthijs de Ligt.

Mundo Deportivo meldt dinsdagochtend dat de Catalaanse topclub niet wil meedoen in de 'veiling' van zaakwaarnemer Mino Raiola inzake de verdediger van Ajax. Volgens de krant is het onwaarschijnlijker geworden dat de Oranje-international zich komende zomer aansluit bij Barcelona.

Naast de club van trainer Ernesto Valverde zijn ook onder meer Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid, Juventus en Bayern München geïnteresseerd in de diensten van De Ligt. Raiola zou volgens de krant proberen een deal te bewerkstelligen met de club die het meeste geld biedt en bereid is het meeste salaris te betalen aan de stopper.



Barcelona wil niet meedoen aan deze 'veiling', zo klinkt het, maar de club blijft geïnteresseerd in de negentienjarige winnaar van de Golden Boy Award. De Catalaanse grootmacht dubt ook of men aan De Ligt meer salaris moet bieden dan Frenkie de Jong, die naar verluidt al akkoord is met het voorstel van de huidige koploper van LaLiga.



Als De Ligt, die nog steeds zou openstaan voor een transfer naar Barcelona, alsnog kiest voor de Catalaanse topclub, dan gaat hij net zoveel verdienen als De Jong. Beide spelers moeten naar verluidt rond de zeventig miljoen euro kosten. De Ligt en De Jong liggen nog tot respectievelijk medio 2021 en medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.