Barcelona geeft Mike van Beijnen waanzinnige transferclausule

Barcelona heeft de komst van Mike van Beijnen donderdagavond definitief afgerond.

De Catalaanse grootmacht meldt op de clubsite dat de twintigjarige verdediger transfervrij overkomt van en voor twee jaar heeft getekend in Camp Nou. Wat opvalt is dat het contract van Van Beijnen van een enorme ontsnappingsclausule heeft voorzien.



Van Beijnen speelde nog geen wedstrijd in het betaald voetbal, maar toch lijkt Barcelona het wel te zien zitten in hem. De jeugdige Nederlander heeft in Catalonië een contract tot de zomer van 2021 ondertekend en hij kan door andere clubs alleen voor een bedrag van honderd miljoen euro uit die verbintenis gekocht worden, zo klinkt het op de clubsite van Barcelona.



🔵🔴📝 We are delighted to announce that 20 year old Dutch defender Mike van Beijnen has signed a 2-year contract to join @FCBarcelonaB as a free agent.



📋 Full details here: 👉 https://t.co/wFQXfdrmdX pic.twitter.com/ICaEeuQFGT — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 20, 2019

Van Beijnen speelde eerder in de jeugdopleiding van NAC Breda, en , alvorens hij zich verbond aan NAC. Hij mocht wel meetrainen met de hoofdmacht van de Bredanaar, maar debuteerde uiteindelijk niet. Van Beijnen heeft de medische keuring inmiddels met succes doorstaan en zal aansluiten bij het B-elftal van Barcelona.Opvallend is dat Van Beijnen de zoon is van Ali Dursun, de zaakwaarnemer van Frenkie de Jong. Laatstgenoemde rondde in januari voor maximaal 86 miljoen euro al zijn transfer van naar Barcelona af en zal, uiteraard, direct aansluiten bij de hoofdmacht.