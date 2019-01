Barcelona focust zich op Stuani in zoektocht naar reservespits

De Catalaanse grootmacht zoekt een ervaren spits om het vertrek van Munir El Haddadi op te vangen en Cristthian Stuani geniet de voorkeur.

De voor Girona uitkomende spits is 32 jaar oud en bekend met de Spaanse competitie. Ook zou hij niet klagen over een rol op het tweede plan, wat hem tot droomkandidaat maakt, zo heeft Goal begrepen. Daarnaast spreekt zijn relatief lage prijskaartje van vijftien miljoen euro in zijn voordeel. Girona doet verwoede pogingen om Stuani een nieuw contract te laten tekenen, maar de veteraan heeft nog geen handtekening gezet en heeft zodoende nog maar een verbintenis tot het einde van volgend seizoen.

Stuani maakt tot nu toe een uitstekend seizoen door met twaalf goals in de eerste seizoenshelft. Alleen zijn mogelijke nieuwe ploeggenoten Lionel Messi en Luis Suarez doen het nog beter in het topscorersklassement. Door hun aanwezigheid kan Barcelona hem natuurlijk niet zo veel speeltijd bieden als Barcelona, maar de Catalanen denken hem alsnog te kunnen overtuigen met het vooruitzicht dat hij in de nadagen van zijn carrière nog aan zijn prijzenkast kan gaan werken.

Voor vijftien miljoen wil Barcelona graag zaken doen voor de bewezen doelpuntenmaker. De club kan de prijs bovendien nog reduceren door de weinig spelende Denis Suarez te verkopen. Hij verkast waarschijnlijk op loonbasis naar Arsenal, wat een optie tot koop in het contract gaat opnemen. Barcelona werd eerder gelinkt aan spelers als Alvaro Morata en Fernando Lorente. Laatstgenoemde lijkt nu een kans te krijgen bij Tottenham Hotspur en Morata werd al uitgesloten door de Barça-directie. Zodoende is Stuani nu de enige serieuze optie om te rouleren met zijn landgenoot Luis Suarez.