Barcelona erkent zoektocht naar spits: "Beter iemand met ervaring in LaLiga"

Barcelona wil zich na het vertrek van Munir El Haddadi nog deze maand met een spits versterken. De gesuggereerde Alvaro Morata lijkt echter geen optie

De koploper van LaLiga verkocht Munir, die over een aflopend contract beschikte, vrijdagavond voor iets meer dan een miljoen euro aan Sevilla. Trainer Ernesto Valverde gebruikte de aanvaller voornamelijk in het toernooi om de Copa del Rey, maar desondanks zijn de Catalanen toch op zoek naar een extra optie in aanvallend opzicht.

"Na het vertrek van Munir is er een plek vrijgekomen", erkent Valverde daags voor het competitieduel met Eibar. "Dat gebeurde ook na de blessure van Rafinha, die ook in mijn plannen voorkwam. De transfermarkt is open en we moeten de economische aspecten in ogenschouw nemen. We zullen zien of er wel of niet iemand komt. We kunnen ook kijken of iemand uit de jeugd een optie is."



Valverde kreeg de vraag of Barcelona op zoek is naar een aanvaller met ervaring in LaLiga. De naam van Álvaro Morata van Chelsea wordt volop genoemd. "Het is beter als er iemand komt met ervaring in LaLiga. Als je je in een situatie als deze bevindt, en er iemand kán komen, dan graag iemand die zich amper hoeft aan te passen en snel ingezet kan worden, die al weet wat hij kan verwachten, zoals Jeison Murillo", erkende Valverde. "Als er niemand komt, zullen we beroep doen op degenen die er zijn."



Spelen met 'een valse nummer negen' is ook een optie. "We moeten in oplossingen denken, maar over die mogelijkheid hebben we nog niet nagedacht. We zullen alle mogelijkheden overwegen." De 23-jarige El Haddadi speelde sinds 2011 voor Barcelona, maar kon nooit uitgroeien tot een onbetwiste basisspeler. Hij kwam tot 12 doelpunten en 11 assists in 56 officiële wedstrijden.