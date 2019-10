Barcelona en Real Madrid zijn het eens over nieuwe datum El Clásico

Barcelona en Real Madrid hebben in onderling overleg besloten om El Clásico op woensdag 18 december te spelen.

Zowel Barça als de Koninklijke heeft in een 'comunicado oficial' laten weten dat die datum de voorkeur geniet. De beslissing moet nog goedgekeurd worden door de Spaanse voetbalbond (RFEF), maar dat lijkt slechts een formaliteit.

De competitiewedstrijd tussen en stond aanvankelijk op zaterdag 26 oktober gepland in het Camp Nou. Dat duel vond echter geen doorgang, vanwege de politieke onrust in Barcelona die is ontstaan na de veroordeling van negen Catalaanse separatisten. Er zijn al verschillende protesten geweest en er volgt een grote demonstratie in Barcelona op 26 oktober, de oorspronkelijke speeldatum van El Clásico.

Lees beneden verder

LaLiga kwam aanvankelijk met het voorstel om de kraker tussen Barça en Real in het Estádio Santiago Bernabéu in Madrid te spelen en El Clásico van 1 maart in Camp Nou. Daar gingen beide clubs echter niet mee akkoord. LaLiga opperde ook nog om de topper te verplaatsen naar zaterdag 7 december, maar in dat weekend staan Real Madrid- en Barcelona-Real Mallorca al op de rol. Daarom ging het comité van de Spaanse voetbalbond daar niet mee akkoord.

Barcelona en Real Madrid kregen vervolgens tot 21 oktober de tijd om het eens te worden over een nieuwe speeldatum. Die deadline werd ruimschoots gehaald door de Spaanse grootmachten, want inmiddels hebben de clubs een verzoek ingediend om de wedstrijd op 18 december te spelen.

Het wordt voor beide teams het voorlaatste duel voor de winterstop.