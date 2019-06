'Barcelona en Real Madrid willen jongste Premier League-debutant ooit'

Harvey Elliott heeft de interesse gewekt van Barcelona en Real Madrid, zo meldt The Sun.

Het zestienjarige toptalent, de jongste Premier League-speler ooit, weigert een nieuw contract te ondertekenen bij en kan daarom voor een prikkie worden opgehaald in Londen.

Elliott heeft geen profcontract en kan daarom voor een opleidingsvergoeding vertrekken bij Fulham. Doordat de aanvaller al minuten heeft gemaakt in de Premier League, bedraagt zijn opleidingsvergoeding voor Engelse clubs enkele miljoenen euro's. Buitenlandse clubs kunnen de Engelse jeugdinternational echter voor een slordige 225.000 euro oppikken. Naast Barça en Real is ook in de markt voor de jongeling.



Elliott maakte in mei zijn Premier League-debuut tegen en was op dat moment zestien jaar en dertig dagen oud. Daarmee loste de vleugelspeler Matthew Briggs af als jongste debutant in de Engelse competitie aller tijden. Elliott maakte zijn debuut op het hoogste niveau toen hij pas vijftien jaar was, in de EFL Cup-wedstrijd tegen Millwall.