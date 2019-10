Barcelona en Real Madrid gaan strijd aan om Fabián Ruiz

Barcelona en Real Madrid gaan het tegen elkaar opnemen om Fabián Ruiz proberen over te nemen van SSC Napoli.

Zowel Barça als Real zijn op zoek naar een nieuwe centrale middenvelder en hebben van de 23-jarige Spanjaard hun topdoelwit gemaakt.

De linkspoot heeft zich ontwikkeld tot een van Europa's meest bewonderde middenvelders sinds hij in 2018 voor dertig miljoen euro de overstap maakte van naar . Hij heeft sindsdien 8 keer gescoord in 48 wedstrijden voor i Partenopei en is een van de in het oog springende spelers in de geworden.

is van plan om een aantal wijzigingen op het middenveld door te voeren in de volgende twee transferperiodes, waarbij Ivan Rakitic de meest aansprekende speler is die mag vertrekken wanneer het juiste aanbod wordt gedaan.

De Catalanen hebben in 2017 al geprobeerd om Fabián Ruiz vast te leggen, waarbij ze een aanbod deden om hem toe te voegen aan het B-team van de club en ze zijn nu klaar om terug te keren met een nieuw, hoog bod.

wil ook hun ouder wordende middenveld vernieuwen, waar Luka Modric in het laatste jaar van zijn contract zit en Toni Kroos dertig jaar oud wordt in het nieuwe jaar.

Los Blancos hadden afgelopen zomer een aantal middenvelders op de korrel - waaronder Paul Pogba, Christian Eriksen en Donny van de Beek - en Zinédine Zidane beschouwt deze linie als een probleemgebied.

Napoli is niet van plan om Fabián Ruiz in januari te verkopen en is van plan om de middenvelder een nieuw, verbeterd contract aan te bieden met een ontsnappingsclausule dat de honderd miljoen euro kan overtreffen.

De voorzitter van de Italiaanse club, Aurelio De Laurentiis, staat bekend als een persoon waarmee het moeilijk is om zaken te doen en de filmproducent kent een pittige relatie met Real Madrid na de mislukte komst van James Rodríguez in de zomer.

Real was niet bereid om James te verhuren aan Napoli met een optie tot koop - ondanks dat er een persoonlijke aankoord was bereikt - en dat wekte woede op bij De Laurentiis. Dit zou Barcelona het voordeel kunnen geven in de transferstrijd met hun aartsrivaal.

Lees beneden verder

Fabián Ruiz maakte dit jaar zijn interlanddebuut en was onlangs voor het eerst basisspeler voor Spanje tijdens hun EK-kwalificatieprogramma. De 23-jarige is een beschaafde en elegante middenvelder met een krachtig schot met zijn linkervoet en kan in verschillende rollen en formaties op het middenveld spelen.

Hij heeft regelmatig gespeeld als zowel een verdedigende als aanvallende middenvelder, als een linkermiddenvelder, en ook in systemen met twee en drie middenvelders.

Hij werd uitgeroepen tot de beste speler tijdens het EK Onder-21 van afgelopen zomer, waar hij tweemaal scoorde voor Spanje tijdens het toernooi.