'Barcelona en PSG beginnen gesprekken over terugkeer Neymar'

Neymar verliet Barcelona bijna twee jaar geleden voor het recordbedrag van 222 miljoen euro voor Paris Saint-Germain.

De aanvaller werd sindsdien al meerdere malen in verband gebracht met een terugkeer naar Spanje, waar naast zijn oude werkgever ook geïnteresseerd zou zijn. RAC1 pakt nu uit met het nieuws dat het mogelijk inderdaad van een rentree van de Braziliaan in het Camp Nou kan gaan komen.

De Catalaanse radiozender bericht dinsdagavond dat de kampioen van Spanje de gesprekken met over een terugkeer van de superster is begonnen. Als het van een akkoord tussen de twee partijen komt, gaat het naar alle waarschijnlijkheid om een ruildeal. Ousmane Dembélé zal volgens de berichtgeving de omgekeerde weg zal bewandelen als Neymar inderdaad de overstap maakt naar .



Dembélé werd in dezelfde zomer dat Neymar naar het Parc des Princes verkaste voor minimaal 105 miljoen euro overgenomen van . De 22-jarige Fransman kwam in zijn eerste periode bij Barcelona meerdere keren in opspraak vanwege zijn gedrag buiten het veld, maar ontwikkelde zich dit seizoen toch tot een belangrijke schakel in het team van trainer Ernesto Valverde.



Welk bedrag er gemoeid zou zijn met een eventuele terugkeer van Neymar is nog niet duidelijk. Mundo Deportivo wist begin deze maand wel te melden dat de dribbelaar vanwege een aantal bepalingen in zijn contract volgend jaar voor het gereduceerde tarief van 170 miljoen euro op te halen is. Deze clausule lijkt deze zomer echter nog niet te gelden, al zou Barcelona de transfersom door Dembélé in een eventuele deal te betrekken wel flink omlaag kunnen drukken.