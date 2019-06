'Barcelona en Neymar bereiken akkoord over contract van 120 miljoen'

Barcelona en Neymar hebben een mondeling akkoord bereikt voor een terugkeer van de 27-jarige aanvaller naar Spanje, zo weet Sport te melden.

Indien de Catalanen er ook uitkomen met Paris Saint-Germain, zet de Braziliaan in het Camp Nou zijn handtekening onder een vijfjarig contract. Neymar moet wel genoegen nemen met een forse salarisverlaging om terug te kunnen keren bij .

Bij krijgt Neymar een slordige 36,8 miljoen euro bijgeschreven op jaarbasis, waarmee hij na Lionel Messi de bestbetaalde voetballer ter wereld is. Barcelona is niet van plan om dit salaris over te nemen en biedt een bedrag van 24 miljoen per jaar. Ondanks dat het een forse achteruitgang betekent, is Neymar zonder onderhandelen akkoord gegaan met de door Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu voorgestelde voorwaarden. De aanvaller wil zo graag terugkeren in het Camp Nou, dat hij geen problemen heeft met een lager salaris.



Die bereidheid heeft er ook mee te maken dat Neymar weet dat Barcelona een forse transfersom op tafel zal moeten leggen om hem over te nemen van PSG. De Braziliaanse aanvaller hoopt volgens Sport in Catalonië weer 'zijn glimlach' terug te vinden en heeft om die reden een aanbod van naast zich neergelegd. De Koninklijke was bereid om een hoger salaris te bieden dan de aartsrivaal, maar Neymar heeft desondanks zijn zinnen gezet op een terugkeer in het Camp Nou.



Dat Neymar en Barcelona twee jaar geleden op vervelende wijze uit elkaar gingen, vormt geen obstakel meer. De vader van de aanvaller verlangde nog een commissie van 26 miljoen van Barça, een claim die nog altijd openstaat. Neymar is bereid deze claim te laten vallen om een hereniging met Barcelona tot stand te brengen. Daarnaast zou de aanvaller publiekelijk zijn excuses willen aanbieden voor de keuze voor PSG, zo schreef Mundo Deportivo maandag.



Het mondelinge akkoord betekent overigens nog niet dat een nieuwe megatransfer in kannen en kruiken is. Barcelona moet namelijk nog aan de onderhandelingstafel plaatsnemen met PSG en dat belooft een tamelijk gecompliceerde operatie te worden, door de uiterst slechte band tussen beide clubs. Les Parisiens telden twee jaar geleden 222 miljoen neer voor Neymar, die een tot medio 2022 lopend contract ondertekende. Bij PSG zou men nu openstaan voor een vertrek van de aanvaller, maar waarschijnlijk alleen als er een megabedrag op tafel komt.