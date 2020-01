Barcelona en Juventus slaan handen ineen voor dubbeldeal van 8 miljoen

Matheus Pereira en Alejandro Marqués hebben allebei een nieuwe werkgever gekregen, zo melden Juventus en Barcelona zaterdagmiddag.

Waar Pereira La Vecchia Signora inruilt voor een dienstverband in Catalonië, bewandelt Marqués de omgekeerde weg. Met de dubbeldeal tussen de twee grootmachten is om en nabij de acht miljoen euro gemoeid.

De 21-jarige Pereira maakte sinds de zomer van 2017 deel uit van de jeugdopleiding van dat hem na een halfjaar op huurbasis voor twee miljoen euro overnam van . De aanvallende middenvelder, die drie officiële wedstrijden in hoofdmacht van de koploper van de speelde, werd in de afgelopen seizoenen uitgeleend aan Girondins , Paraná Clube en en laat Italië nu opnieuw achter zich.

Juventus laat weten dat de Braziliaan in eerste instantie tot 30 juni van dit jaar wordt verhuurd aan , waar hij zich in eerste instantie aan zal sluiten bij het B-team. De Spanjaarden moeten hem definitief overnemen als er in het restant van dit seizoen voldaan wordt aan een aantal sportieve voorwaarden.

Met deze deal zal acht miljoen euro gemoeid zijn, dat Barça in twee termijnen mag betalen. Met de overgang van Marqués is op zijn beurt een bedrag van 8,2 miljoen gemoeid.

De negentienjarige spits maakte eerder deel uit van de jeugdopleiding van , waarna hij drie jaar voor Jabac i Terrassa uitkwam. In de zomer van 2017 stroomde hij in in de jeugd van Barcelona en tot nu toe speelde hij 22 wedstrijden namens Barça B.

Marqués gaat definitief aan de slag bij Juventus en heeft inmiddels een contract tot medio 2024 getekend. De Italianen maken 8,2 miljoen euro over voor de aanvaller.