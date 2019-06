'Barcelona en Everton kunnen woensdag transfer van circa 25 miljoen afronden'

André Gomes kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Everton en het lijkt erop dat de Portugees definitief speler van the Toffees zal worden.

De club van director of football Marcel Brands wordt al maanden in verband gebracht met de permanente komst van de middenvelder en volgens Mundo Deportivo is er inmiddels een akkoord bereikt.



De Spaanse sportkrant meldt dinsdagavond dat beide partijen een akkoord hebben weten te bereiken voor een bedrag van circa 25 miljoen euro. Gomes werd ook in verband gebracht met een overgang naar , maar gaf er zelf de voorkeur aan om in te blijven. The Hammers haalden met Pablo Fornals van vorige week bovendien een soortgelijke speler binnen.



kan de miljoenen die binnenkomen voor de verkoop van de 25-jarige Gomes, die 3 jaar geleden voor 35 miljoen euro werd overgenomen van , goed gebruiken, aangezien het graag zwarte cijfers wil schrijven over het seizoen 2018/19. De Catalanen nemen op korte termijn waarschijnlijk ook afscheid van Jasper Cillessen, die op weg lijkt naar Valencia. Door het akkoord tussen en Barça zou Gomes woensdag op Goodison Park al gepresenteerd kunnen worden als nieuwe aanwinst.



De middenvelder kwam in het afgelopen seizoen tot 27 wedstrijden in de Premier League namens Everton, waarvan hij er 24 begon als basisspeler. De tweede club van Liverpool nam afgelopen zomer ook Yerry Mina en Lucas Digne al over van Barcelona en heeft in een jaar tijd, de 25 miljoen voor Gomes meegerekend, ruim 75 miljoen euro overgemaakt naar Catalonië.