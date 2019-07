Barcelona en Borussia Dortmund onderhandelen over Malcom

De Braziliaanse vleugelaanvaller zou na slechts één seizoen al weer kunnen vertrekken bij de Spaans landskampioen.

en onderhandelen over een transfer van Malcom, zo hebben bronnen verteld aan Goal . De -club zou 42 miljoen euro moeten betalen voor de Braziliaanse vleugelspeler.

Malcom heeft een transferclausule heeft een 180 miljoen euro in zijn contract staan, maar Barça zou zijn vertrek accepteren in ruil voor één miljoen euro meer dan de 41 miljoen euro die ze vorig jaar betaalden aan Girondins de .

Destijds leek het erop dat Malcom op weg naar , waarbij de -club al een akkoord had bereikt met Bordeaux. Barcelona meldde zich echter op het laatste moment en wist de vleugelaanvaller vast te leggen.

Na een goed seizoen 2017/18 waar hij in dienst van Bordeaux twaalf keer scoorde en zeven assists gaf, kreeg Malcom weinig speeltijd in Catalonië. Hij kwam tot vijftien wedstrijden voor de club, waaronder slechts zes wedstrijden in LaLiga. De 22-jarige aanvaller scoorde vier keer en gaf twee assists tijdens het afgelopen seizoen. Hij kwam tot drie wedstrijden in de , waarin hij één keer wist te scoren.

Zonder kansen op veel meer speeltijd tijdens het seizoen 2018/19, is Malcom een serieuze kandidaat om Barcelona deze zomer te verlaten. De belangstelling voor Malcom houdt echter niet over. toonde lichte interesse voor een transfer op huurbasis, maar hij bleef betrokken bij Barcelona in de voorbereiding.

De situatie lijkt nu veranderd te zijn met de interesse van Dortmund. De Duitsers versterkten zich deze zomer al met de aanvallende spelers Thorgan Hazard en Julian Brandt. De nummer twee van de Bundesliga van afgelopen seizoen heeft een goede relatie met de Catalanen nadat het vorig seizoen Paco Alcácer wist vast te leggen.

Alcácer kende een uitstekend debuutseizoen in de Bundesliga. De 25-jarige spits was achttien keer trefzeker en eindigde als tweede in de strijd om de topscorerstitel achter Robert Lewandowski. Terwijl de besprekingen tussen Barcelona en Dortmund gaande zijn, zal een akkoord op z'n vroegst volgende week volgen. Tegen die tijd zullen er meer transfers van de Catalaanse club volgen, zowel inkomend als uitgaand.

Malcom is momenteel in Japan, samen met de rest van de Barcelona-selectie voor hun Japanse tour. Het plan is om komende zomer terug te keren naar Catalonië, een dag na de wedstrijd tegen Vissel Kobe.