'Barcelona doet zaken in Brazilië en legt ettelijke miljoenen neer'

Barcelona staat voor een transfer in de Braziliaanse competitie.

Globo Esporte en Sport weten woensdag te melden dat Matheus Fernandes de overstap maakt van Palmeiras naar de Catalaanse grootmacht.

legt zeven miljoen euro neer voor de overgang van de middenvelder, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot elf miljoen euro. Een en ander is afhankelijk van het aantal wedstrijden dat Fernandes in Barcelona gaat spelen.

Palmeiras mag volgens Globo Esporte 75 procent van de transfersom houden, terwijl de overige 25 procent naar de rekening van Botafogo gaat. Laatstgenoemde club verkocht de 21-jarige middenvelder in 2018 aan Palmeiras en in de overeenkomst werd een doorverkooppercentage opgenomen.

De rechtsbenige Fernandes tekende vorig jaar een contract tot medio 2023 bij Palmeiras, dat hem een halfjaar later alweer ziet vertrekken. Barcelona zag een eerste bod van zes miljoen euro afgeslagen worden, maar lijkt nu alsnog beet te hebben.

Fernandes is momenteel met Palmeiras in Florida voor een traningskamp en het is niet de verwachting dat de middenvelder halsoverkop richting Barcelona vertrekt. Naar verluidt wil de Braziliaan eerst wachten tot alle formaliteiten rondom de transfer naar Spanje zijn afgerond.

Palmeiras doet in de Verenigde Staten mee om de Florida Cup, met Atlético Nacional als tegenstander in de nacht van woensdag op donderdag.

De beoogde aanwinst van Barcelona, die in eerste instantie aansluit bij de B-selectie van de Spaanse kampioen, koos eind 2018 voor de overstap van Botafogo naar Palmeiras.

Afgelopen seizoen kwam de getalenteerde middenvelder tot twaalf wedstrijden, waarvan de helft als invaller. Fernandes wist in die duels tot een doelpunt te komen.