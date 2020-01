'Barcelona denkt aan topdeal met Arsenal; exorbitant salaris mogelijk obstakel'

Barcelona is met het einde van de winterse transferperiode in zicht nog altijd volop op zoek naar een nieuwe centrumspits.

Rodrigo Moreno van is volgens diverse Spaanse media nog altijd de belangrijkste kandidaat om de aanvalslinie van de Catalanen te komen versterken, maar volgens het Franse Le 10 Sport heeft een andere favoriet: Pierre-Emerick Aubameyang.

De spoeling voorin bij Barcelona is tamelijk dun sinds het geblesseerd wegvallen van Luis Suárez. De Uruguayaan onderging onlangs een knieoperatie en komt dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie. Voorzitter Josep Maria Bartomeu beloofde de supporters van Barcelona reeds een nieuwe spits, maar de huidige nummer twee van LaLiga kwam deze maand nog niet in actie op de transfermarkt.

Barcelona heeft nog geen akkoord weten te bereiken met Valencia over een transfer van Rodrigo naar het Camp Nou en volgens Le 10 Sport is de 28-jarige international van Spanje niet langer de droomkandidaat van de Catalanen. De Franse sportkrant verzekert dinsdagavond namelijk dat Barcelona overweegt een lijntje uit te gooien bij over een overgang van Aubameyang naar Spanje.

Aubameyang is de huidige aanvoerder van Arsenal, maar de spits uit Gabon is zeker niet onomstreden bij de Engelse club. Hij flirtte sinds zijn komst van twee jaar terug al meermaals met een vertrek en heeft bovendien nog geen nieuw contract getekend met the Gunners. De huidige verbintenis van Aubameyang bij Arsenal loopt over anderhalf jaar af, waardoor de Londenaren aankomende zomer vermoedelijk niet meer de hoofdprijs zullen kunnen vangen voor de dertigjarige aanvaller.

Barcelona is er volgens Le 10 Sport ook nog niet over uit hoe Aubameyang gefinancierd moet worden. De werkgever van onder anderen Frenkie de Jong aast naar verluidt op een huurovereenkomst mét een optie tot koop, rekening houdend met de Financial Fair Play-regels.

Ook het salaris van de Gabonees kan mogelijk een obstakel vormen: Aubameyang staat momenteel voor dik 210.000 euro per week op de loonlijst bij Arsenal.