Barcelona countert met statement na harde woorden vanuit Parijs

Barcelona ontkent onrechtmatig te hebben gehandeld in de pogingen om Adrien Rabiot over te nemen van Paris Saint-Germain.

In een kort statement bevestigt de lijstaanvoerder van LaLiga zondagmiddag dat men contact heeft gezocht met PSG over de middenvelder, maar van een akkoord met Rabiot zelf is volgens Barcelona nooit sprake geweest.

De Spanjaarden reageren daarmee op uitlatingen van Antero Henrique, de sportief directeur van de Franse topclub. Die stelde anderhalve week geleden dat Barcelona in de zomer een 'respectloos' bod had uitgebracht op Rabiot, nadat er al een akkoord tussen de speler en de club zou zijn geweest. De regels schrijven voor dat persoonlijke onderhandelingen pas mogen plaatsvinden als de clubs overeenstemming hebben bereikt, of als de werkgever van de speler er toestemming voor geeft.



"Barcelona heeft geen enkele regel overtreden aangaande het vastleggen van spelers van PSG. De enige contacten werden gelegd in augustus en een week geleden. In beide gevallen werd contact gemaakt met officials van PSG om de interesse van Barcelona in Adrien Rabiot kenbaar te maken", schrijft Barça in het statement. "Barcelona wil altijd maximale transparantie richting PSG en andere clubs. Barcelona ontkent het bestaan van enig akkoord met Rabiot."



"Het verbaast ons altijd als clubs de regels niet respecteren", had PSG-directeur Henrique gezegd. "Rabiot gaf aan dat hij deze zomer een aanbieding heeft gekregen, nog voordat de transfermarkt de deuren sloot op 29 augustus. Dan is het simpel: het betekent dat Barcelona al een akkoord had bereikt met Rabiot, voordat ze contact opnamen met ons. Je moet weten dat de aanbieding van Barcelona belachelijk was. Wij, de club, waren verrast door het lage bod. Het was respectloos voor iemand met de status van Rabiot."



"Ik blijf het benadrukken: het is niet mogelijk om binnen 24 uur een overeenstemming te bereiken over een speler als Rabiot. Het lijkt me duidelijk dat Barcelona al een akkoord had met Adrien. Ik weet zeker dat hij hoe dan ook een akkoord heeft met een andere club. Of hij in de winter kan vertrekken? Hij heeft mij verteld dat hij niet wil blijven", zei Henrique. Rabiot wordt momenteel door PSG op de bank gehouden, nadat er geen akkoord werd bereikt over een nieuw contract. Zijn verbintenis loopt na dit seizoen af.