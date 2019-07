Barcelona breekt contract Lieke Martens open en wimpelt belangstelling af

Lieke Martens heeft haar contract bij Barcelona verlengd, zo maakt de Spaanse club via de officiële kanalen bekend.

Na het ondertekenen van de nieuwe verbintenis ligt de 26-jarige aanvalster tot medio 2022 vast bij de Catalanen. Voorafgaand aan het WK werd Martens nog in verband gebracht met een vertrek bij .

In mei wist L'Équipe te melden dat in de markt was voor Martens. De aanvalster stond voor haar laatste contractjaar bij Barcelona en had een afkoopclausule van minstens drie miljoen euro in haar verbintenis staan.

De Franse sportkrant wist destijds te melden dat de salariseisen van Martens een struikelblok konden vormen, daar ze in Spanje een tamelijk hoog bedrag opstrijkt. Olympique Lyon was afgelopen seizoen nog met 4-1 te sterk voor Barcelona in de finale van de Women's .

Met het openbreken van het contract heeft Barcelona de belangstelling nu afgewimpeld. De Catalanen namen Martens twee jaar geleden over van het Zweedse FC Rosengård, nadat ze eerder voor Kopparbergs/Göteborg, FCR 2001 Duisburg, , en sc speelde.

In dienst van Barcelona werd Martens in 2017 verkozen tot beste voetbalster ter wereld, nadat ze met de Europees kampioen was geworden. Eerder deze zomer bereikte Martens met Nederland de finale van het WK in Frankrijk, waarin de Verenigde Staten met 2-0 te sterk was.