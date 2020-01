Barcelona blijft in Doha en wil Xavi per direct

Barcelona wil Xavi nog altijd per se met onmiddellijke ingang voor de selectie zetten, zo schrijven Spaanse media zaterdagmiddag.

Volgens de laatste berichtgeving uit Spanje verblijft een delegatie van de Catalanen, bestaande uit technisch directeur Eric Abidal en algemeen directeur Óscar Grau, ook de komende 48 uur in Doha en gaat men niet weg uit Qatar alvorens men het jawoord van de oud-middenvelder heeft gekregen.

Al-Sadd speelt zaterdag een wedstrijd tegen Al-Rayyan en dat is mogelijk de laatste wedstrijd waarin Xavi op de bank zal plaatsnemen. De 39-jarige Spanjaard kan in het Camp Nou per direct een contract tot medio 2022 ondertekenen. Dat betekent het einde van Ernesto Valverde, die vooral het slachtoffer lijkt te worden van kritiek op het spel van de Catalanen.

Valverde won in elk van zijn eerste twee seizoenen de landstitel. Alleen Josep Guardiola slaagde er ooit in om in zijn eerste drie seizoenen telkenmale het kampioenschap te veroveren.

Het komt sinds 1992 zelfs niet voor dat een winterkampioen van LaLiga ervoor kiest om de trainer te ontslaan. Destijds werd Radomir Antic verweten dat geen goed voetbal speelde en werd hij, ondanks het winterkampioenschap, door toenmalig preses Ramón Mendoza aan de kant geschoven.

Nu heeft weliswaar evenveel punten in LaLiga als Real Madrid en overwintert men in de , maar het moeizame spel en mogelijk het fiasco afgelopen week in de Spaanse Super Cup kost Valverde wellicht zijn baan. Spaanse media stellen dat er voor Abidal en Grau geen weg meer terug is in hun intenties om Xavi als nieuwe hoofdtrainer van Barcelona te strikken.

Zodra Xavi instemt met het aanbod, zal Barcelona er ook met Al-Sadd uit moeten komen. De ontwikkelingen lijken te betekenen dat de Catalanen voorlopig niet meer bij Ronald Koeman uitkomen.

De bondscoach van het was sowieso tot en met het EK niet beschikbaar. Hij heeft bij de KNVB een contract tot medio 2022, al staat er volgens directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma een ontsnappingclausule voor Barcelona in deze verbintenis. Koeman zelf wil het liefst pas na afloop van het EK een definitieve keuze maken aangaande zijn toekomst.

"De verhalen dat Xavi naar Barcelona gaat zijn normaal en te verwachten", gaf directeur Turki Al-Ali vrijdag op de clubwebsite van Al-Sadd te kennen. "Het is zijn club, zijn eerste thuis en hij zal daar terugkeren in de toekomst. Maar op dit moment is hij onze trainer."