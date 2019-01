Barcelona blijft in Copa del Rey en weet nieuwe tegenstander

Barcelona wordt niet uitgesloten van deelname aan de Copa del Rey, zo heeft een rechter in Catalonië bepaald.

Barça plaatste zich donderdagavond voor de kwartfinales van het toernooi dankzij een 3-0 zege op Levante, dat de heenwedstrijd nog met 2-1 won. Voorafgaand aan de return in Camp Nou meldde Levante al dat het een klacht zou indienen, omdat bij Barcelona vorige week een speler zou hebben meegedaan die geschorst was.



De 19-jarige Juan Chumi Brandáriz kwam zowel in de eerste als tweede wedstrijd tegen Levante in actie. Volgens de tegenstander uit Valencia had de verdediger nog een schorsing openstaan die hij had opgelopen bij Barcelona B. Er ontstond nogal wat onduidelijkheid over hoelang de schorsing zou duren en voor welke competities die gold.



Carmen Pérez González, rechter van het competitiecomité van de Spaanse voetbalbond, veegde vrijdag de klacht van Levante van tafel. De speler in kwestie was namelijk wel speelgerechtigd voor de bekerwedstrijd, maar niet voor de volgende wedstrijd van Barcelona B in de Segunda Division.



Daardoor ging Barcelona gewoon in de kokers bij de loting voor de kwartfinales, die vrijdagmiddag werd gericht. Het elftal van Ernesto Valverde werd gekoppeld aan Sevilla, de tegenstander van vorig seizoen in de finale. Barça won toen met liefst 5-0.