'Barcelona bijzonder gecharmeerd van 'veelzijdige' Quincy Promes'

Quincy Promes heeft zich in de kijker gespeeld bij Barcelona, zo weet het Spaanse OK Diario te melden.

Een afvaardiging van de Catalanen was afgelopen zondag in de Johan Cruijff ArenA aanwezig bij de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland (2-3) om de 27-jarige aanvaller van aan het werk te zien. Trainer Ernesto Valverde zou erg gecharmeerd zijn van de veelzijdigheid van Promes.

Een afvaardiging van was deze week in Amsterdam voor een bijeenkomst van de European Club Association (ECA) en maakte van de gelegenheid gebruik om het EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Duitsland te bezoeken. De Catalanen wilden aanwinst Frenkie de Jong aan het werk zien, hebben Matthijs de Ligt tijdens de interland met speciale aandacht gevolgd én zaten op de tribune voor Promes.



Dat Promes op meerdere posities uit de voeten kan, onder meer als back, vleugelaanvaller, aanvallende middenvelder en spits, is bij Barcelona opgevallen. "Barcelona heeft belangstelling voor Promes, de clubleiding is zeer gecharmeerd van hem", laat Eduardo Inda, hoofdredacteur en oprichter van OK Diario , weten bij El Chiringuito de Jugones . Promes is momenteel bezig aan zijn eerste seizoen bij Sevilla en heeft nog een contract tot medio 2023 in Andalusië.



Los Rojiblancos telden afgelopen zomer een bedrag van twintig miljoen euro neer om Promes over te nemen van Spartak Moskou. Men zou zich destijds al gerealiseerd hebben dat de 36-voudig international in de smaak zou kunnen vallen bij de topclub, want de afkoopclausule in zijn contract bedraagt momenteel 150 miljoen euro. Er wordt gesuggereerd dat Monchi, die bij Sevilla terugkeert als sportief directeur, Malcom zou willen betrekken in een eventuele transfer van Promes.