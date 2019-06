'Barcelona biedt ruim 100 miljoen euro én drie spelers voor Neymar'

Neymar staat voor een vertrek bij Paris Saint-Germain en voormalig werkgever Barcelona lijkt de bestemming te worden.

De gerenommeerde sportkrant Globo Esporte verzekert dat Josep Maria Bartomeu, de voorzitter van de Spaanse topclub, momenteel in onderhandeling zou zijn met de leiding van de Franse grootmacht.

Globo Esporte citeert bronnen, die melden dat de onderhandelingen zich reeds in een vergevorderd stadium bevinden. Het zou gaan om een forse transfersom van ruim honderd miljoen euro en naar verluidt is bereid om drie spelers als wisselgeld toe te voegen: Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé en Samuel Umtiti. Rakitic lijkt de dupe te worden van de komst van Frenkie de Jong, terwijl Dembélé en Umtiti vorig seizoen veel blessureleed kenden.



Neymar tekende in de zomer van 2017 een contract in Parijs voor vijf jaar. Met deze overgang was een recordbedrag van 222 miljoen euro gemoeid. Mocht de transfer daadwerkelijke doorgang vinden, lijkt de beoogde transfer van Antoine Griezmann van naar Barcelona van de baan.



Neymar leek na zijn overstap van Barcelona naar in 2017 nooit écht gelukkig in Parijs. Voorzitter Nasser Al-Khalaifi hekelde recent 'misplaatst vedettegedrag' bij zijn club. Namen noemde hij niet, maar het leek overduidelijk dat hij daarmee doelde op Neymar, die daarnaast regelmatig met blessureleed kampt. Bovendien hangt er een verkrachtingszaak boven het hoofd van de aanvaller. De Braziliaanse belastingdienst zou daarnaast voor een bedrag van zestien miljoen euro beslag hebben gelegd op verschillende eigendommen van de vedette.