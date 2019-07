Barcelona bevestigt programma presentatie 'nieuwe artiest' Frenkie de Jong

Frenkie de Jong wordt vrijdagavond gepresenteerd, zo heeft Barcelona dinsdagmiddag bevestigd.

Via de officiële kanalen heeft de Spaanse grootmacht het programma van de presentatie van 'de nieuwe artiest uit de Hollandse School' bekendgemaakt. Met een video op sociale media wordt De Jong door zijn nieuwe werkgever in een rijtje met Johan Cruijff en Ronald Koeman geplaatst.



De aankoop van maximaal 86 miljoen euro meldt zich donderdag in het Camp Nou voor een fotosessie. Een dag later zet hij onder toeziend oog van voorzitter Josep Maria Bartomeu om 18.15 uur zijn handtekening onder het contract tot medio 2024. Om 19.00 uur meldt de Oranje-international zich voor het eerst op het veld, ten overstaan van het publiek.



Clubleden en supporters die De Jong welkom willen heten kunnen vanaf woensdag gratis kaartjes ophalen bij het stadion, met een maximum van zes per persoon. Vanwege problemen met inzetbaarheid van beveiligers zal niet het complete stadion open zijn voor publiek. Na de presentatie op het veld volgt rond 19.45 uur de persconferentie, waarbij technisch directeur Éric Abidal aan zijn zijde zal zitten.



Tegenover de komst van De Jong staat het vertrek van Kevin-Prince Boateng. De aanvaller werd het afgelopen seizoen gehuurd van , maar beleefde een ongelukkige periode in . Trainer Ernesto Valverde deed nauwelijks een beroep op hem. Mogelijk vertrekt ook Ousmane Dembélé bij de Catalanen. Volgens Sport is druk bezig om de Franse aanvaller in huis te halen. Een eerste bod van zeventig miljoen euro is afgeslagen op de ex-speler van , die open staat voor een vertrek. Beide ploegen zijn in onderhandeling en Barcelona denkt aan een transfersom van 95 miljoen euro.