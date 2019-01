Barcelona bevestigt huurtransfer Boateng

Kevin-Prince Boateng maakt de overstap van Sassuolo naar Barcelona, zo heeft de Catalaanse grootmacht maandagavond bevestigd.

Boateng wordt voor de rest van dit seizoen gehuurd van Sassuolo en Barcelona heeft vervolgens de optie om hem voor acht miljoen euro definitief vast te leggen. Dat meldt de Spaanse koploper op de officiële website. Dinsdag wordt de nieuwe aanwinst aan de fans gepresenteerd in Camp Nou.



De 31-jarige Boateng meldde eerder op de avond al dat hij naar Barcelona op weg was . In het seizoen 2016/17 was de aanvaller ook in Spanje actief, bij Las Palmas. Barcelona is de twaalfde club van de routinier, na clubs als Hertha BSC, Tottenham Hotspur, AC Milan en Schalke 04.Mogelijk kan Boateng woensdag al in actie komen voor zijn nieuwe club, want dan speelt Barcelona in de kwartfinales van de Copa del Rey tegen Sevilla. In 2017 zei hij nog dat hij Real Madrid boven de Catalanen zou verkiezen, maar daar wil hij het nu niet meer over hebben. "Ik wil mij nu alleen focussen op Barcelona en hoop in de volgende Clásico in het Santiago Bernabéu te scoren", reageerde hij op Sky Italia .