Barcelona betaalt achttien plus twaalf miljoen euro en deelt vijfjarig contract

Barcelona heeft Junior Firpo ingelijfd.

De Catalaanse topclub meldt zondagmiddag via de officiële kanalen dat de vleugelverdediger overkomt van . geeft aan dat men achttien miljoen euro plus twaalf miljoen aan variabelen betaalt. De linksback heeft tot medio 2024 getekend en heeft een afkoopclausule van tweehonderd miljoen euro gekregen.

Firpo werd al enige tijd in verband gebracht met Barcelona, dat naarstig op zoek was naar een back-up voor Jordi Alba. De 22-jarige verdediger had een afkoopsom van zestig miljoen euro, waardoor Real Betis kon vragen wat de club wilde. Daarom zou Barcelona ook hebben gekeken naar onder anderen Matteo Darmian van en Philipp Max van .

De keuze is uiteindelijk gevallen op Firpo, een speler met enige ervaring in LaLiga. De in de Dominicaanse Republiek geboren verdediger belandde in 2014 in de jeugdopleiding van Real Betis en groeide daar de afgelopen twee seizoenen uit tot een gewaardeerde kracht. De Spaans jeugdinternational speelde in totaal 38 competitiewedstrijden voor Real Betis.

Firpo is het vierde nieuwe gezicht deze zomer bij Barcelona, na Antoine Griezmann (overgenomen van ) Frenkie de Jong (overgenomen van ) Neto (overgenomen van ).

Emerson werd door Barcelona samen met Real Betis overgenomen van Atlético Mineiro, maar zal komend seizoen gaan spelen voor de club uit .