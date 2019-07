Barcelona bereikt akkoord en haalt drievoudig international in huis

Barcelona gaat zich binnenkort versterken met Hiroki Abe. Zijn club Kashima Antlers meldt dat er een akkoord met de Catalanen is bereikt.

Alleen een persoonlijk akkoord en een medische keuring staan een transfer nog in de weg.



"Ik ben nu tweeënhalf jaar actief bij Kashima Antlers nadat ik mijn middelbare school heb afgerond. Ik heb hier de mogelijkheid gekregen om als mens en als voetballer te groeien", zo laat Abe weten. "Het is een lastig besluit om de club dit seizoen te verlaten, maar ik heb uiteindelijk de knoop doorgehakt en ga naar ."



"Ik geloof dat de verschillende toekomstige obstakels die ik zal tegenkomen noodzakelijk voor mij zullen zijn om nog verder te groeien", besluit de jongeling. De drievoudig Japans international lag nog tot januari 2020 vast bij Kashima Antlers, waardoor Barcelona waarschijnlijk niet zo diep in de buidel heeft moeten tasten voor de aanvaller.



Abe, die ook op het middenveld uit de voeten kan, deed de afgelopen periode mee aan de Copa América met Japan. In 2018 maakte hij bij Kashima Antlers furore door met de club de Aziatische te winnen. De Japanner zal in Spanje naar verwachting zich aansluiten bij het tweede van Barcelona.