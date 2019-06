'Barcelona bereidt bod van 112 miljoen voor op aanvalspartner Messi'

Barcelona is al enige tijd op zoek naar een opvolger van Luis Suárez, die begin dit jaar zijn 32e verjaardag vierde.

In de afgelopen maanden passeerden meerdere namen de revue, waaronder die van Marcus Rashford en Antoine Griezmann. Hoewel laatstgenoemde op korte termijn de overstap naar het Camp Nou lijkt te maken, hebben de Catalanen volgens berichten uit Argentinië nog een grote aanvallende aankoop in gedachten.

Onder meer Radio La Red weet zondag te melden dat het oog heeft laten vallen op Lautaro Martínez. De spits van is momenteel met Argentinië actief op de Copa América, waar hij aan de zijde van Barça-sterspeler Lionel Messi acteert. De 21-jarige Martínez was tot nu toe twee keer trefzeker op het Zuid-Amerikaanse landentoernooi en kan met vijf goals uit negen interlands in totaal uitstekende statistieken overleggen.



Martínez wordt in Milaan gezien als een van de pijlers voor de toekomst en Inter zal dan ook niet zomaar afscheid willen nemen van de aanvaller, die een jaar geleden nog voor veertien miljoen euro werd overgenomen van Racing Club. De spits heeft naar verluidt wel een transferclausule van 112 miljoen in zijn nog tot 2023 doorlopende contract hebben staan en Barça zou nu bereid zijn om dit bedrag op tafel te leggen.



De kampioen van Spanje ziet in Martínez, die in zijn eerste -seizoen negen keer scoorde, een veel betere optie dan in ploeg- en landgenoot Mauro Icardi en wil daarom naar verluidt toeslaan. Inter kan met het geld dat het voor Martínez krijgt, als de transfer doorgang vindt, overigens ook weer de markt op: nieuwe trainer Antonio Conte heeft volgens berichten uit Italië namelijk specifiek om de komst van -spits Romelu Lukaku en -routinier Edin Dzeko gevraagd.