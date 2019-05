Barcelona bepaalt vraagprijs Cillessen op 25 miljoen euro

Barcelona-doelman Jasper Cillessen heeft ingestemd met een transfer naar Benfica, maar beide clubs hebben nog geen akkoord weten te bereiken.

Goal begrijpt dat een bedrag van 25 miljoen euro verlangt voor de Nederlandse international, nadat hij de afgelopen drie seizoenen nauwelijks speeltijd kreeg in de hoofdmacht van de ploeg. waardeert de doelman in de buurt van 15 miljoen euro en daarom zijn beide clubs nog in gesprek met elkaar om een compromis te bereiken.

Cillessen heeft zijn wens uitgesproken om Camp Nou na dit seizoen te verlaten, nadat hij na zijn komst in de pikorde direct achter Marc-André ter Stegen is gekomen. Hij speelde dit seizoen slechts tien wedstrijden, waar zes in de , waarin hij driemaal 'de nul' hield. En hoewel de dertigjarige goalie nog altijd eerste keuze in bij het , wil hij meer speeltijd krijgen in aanloop naar het EK 2020.

In april zie hij in gesprek met Ziggo Sport : "Ik ga eerst op vakantie en dan hoop ik een nieuwe club te vinden waar ik kan spelen, want ik wil graag spelen." Cillessen stapte in de zomer van 2016 voor dertien miljoen euro over van naar Barcelona en hij speelde in zijn drie seizoenen bij de club slechts vijf competitiewedstrijden. Zijn huidige contract loopt af in de zomer van 2021 en de Catalanen hopen een hoger bedrag te ontvangen dan dat zij voor de doelman betaalden.

Benfica's huidige eerste doelman is de Griekse international Odisseas Vlachodimos, de indruk heeft gemaakt in zijn eerste seizoen in het Estádio da Luz, nadat hij in de zomer van 2018 werd overgenomen van Panathinaikos. Ook Mile Svilar staat nog onder contract bij de Portugese landskampioen. De Belg brak in 2017 het record van Iker Casillas als jongste doelman in de ooit toen hij met zijn 18 jaar en 52 dagen tegen speelde.

Mocht Cillessen worden verkocht door Barcelona, dan wordt Ajax-doelman André Onana gezien als een potentiële vervanger. De Kameroener zou echter ook in beeld zijn bij Manchester United mocht David de Gea vertrekken.