'Barcelona bekijkt opties en denkt aan bod op overbodige Man United-back'

Barcelona zoekt naar versterkingen voor de defensie en volgens Mundo Deportivo is Matteo Darmian een van de opties van de Catalaanse grootmacht.

De vleugelverdediger hoeft bij niet te rekenen op een basisplaats en mag daarom tussentijds vertrekken. Junior Firpo van staat naar verluidt bovenaan het kandidatenlijstje om Jordi Alba op termijn op te volgen als linksback in het Camp Nou.

Technisch directeur Éric Abidal heeft ook David Alaba in het vizier, maar de vrees is dat de verdediger van net als Firpo een te dure optie is, waardoor het contracteren van Darmian een realistischere doelstelling lijkt.

Firpo heeft volgens de Spaanse krant een afkoopclausule van zestig miljoen euro in zijn contract staan. denkt voor de linksbackpositie eveneens aan Philipp Max, die bij over een verbintenis tot medio 2022 beschikt.

Darmian staat voor zijn laatste contractjaar op Old Trafford en lijkt door het aantrekken van Aaron Wan-Bissaka verder te zijn weggezakt in de pikorde van manager Ole Gunnar Solskjaer. Voor de 21-jarige verdediger, overgenomen van , werd 63 miljoen euro neergelegd door the Mancunians .

Daarnaast wil Manchester United geld vrijmaken voor de komst van Harry Maguire, voor wie naar verluidt minstens negentig miljoen euro wil ontvangen.

De Italiaanse verdediger kan ook op de linksbackpositie uit de voeten, waardoor Barcelona een bod op hem overweegt. Bij Manchester United wordt die positie doorgaans ingevuld door Luke Shaw.

Darmian kwam in 2015 voor circa achttien miljoen euro over van , maar groeide nimmer uit tot een vaste waarde in de verdediging van de Engelse grootmacht. Afgelopen seizoen kwam de 29-jarige flankspeler tot slechts zes optredens in de hoofdmacht.