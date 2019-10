Barcelona begint met De Jong en twee nieuwelingen aan derde groepsduel

Barcelona begint woensdagavond met Frenkie de Jong in de basis aan de uitwedstrijd tegen Slavia Praag in de Champions League.

De Oranje-international vormt samen met Sergio Busquets en Arthur Melo het middenrif van de Catalanen. Verder telt de opstelling van trainer Ernesto Valverde met Nélson Semedo en Gerard Piqué twee nieuwe namen ten opzichte van het competitieduel van afgelopen weekeinde met (0-3 zege).

Tegen Eibar begon Sergi Roberto bij als rechtsback en was Samuel Umtiti centraal achterin de partner van Clément Lenglet. Beide spelers kampen op dit moment echter met blessures, waardoor Valverde genoodzaakt is zijn defensie om te gooien. Verder kiest de oefenmeester van Barcelona voor dezelfde namen die afgelopen zaterdag in LaLiga met 0-3 van Eibar wonnen.

Antoine Griezmann, Luis Suárez en Lionel Messi namen toen ieder een doelpunt voor hun rekening en zij spelen vanavond opnieuw samen voorin.

Barcelona staat na twee wedstrijden in Groep F op vier punten, na een remise tegen (0-0) en een overwinning op (2-1). Slavia Praag heeft één punt na een puntendeling tegen Internazionale (1-1) en nederlaag tegen Borussia Dortmund (0-2).

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Arthur; Messi, Luis Suárez, Griezmann