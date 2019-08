'Barcelona baalt van Dembélé': "Hij zei niets tegen de doktoren"

Barcelona is niet te spreken over Ousmane Dembélé, zo verzekeren media in Spanje.

De club maakte maandagavond bekend dat de aanvaller met een spierblessure in het linkerbovenbeen kampt en dat hij vijf weken niet inzetbaar zal zijn. Onder meer TV3 stelt dat de fysieke klachten al enkele dagen geleden opspeelden en dat de Fransman de medische staf niet daarover heeft ingelicht.

In de slotfase van het verloren duel met Athletic Club (1-0), afgelopen vrijdag in Bilbao, merkten enkele journalisten reeds op dat Dembélé naar zijn bovenbeen greep. Desondanks reisde de aanvaller een dag later af naar Senegal, daar de selectie van Ernesto Valverde een vrij weekend had. De voetballers hervatten maandag de training, inclusief Dembélé. TV3 stelt dat de aanvaller na twintig minuten niet verder kon.

"Dembélé ging naar Senegal omdat hij dacht dat hij alleen wat pijntjes had", claimt journalist Javi Ruiz van AS en TV3. "Hij zei maandag niets tegen de doktoren en startte de training met zijn ploeggenoten. Na twintig minuten kon hij niet verder vanwege de pijn." Lokale media stellen dat niet te spreken is over de passiviteit van Dembélé, die sowieso al een verleden met veel blessures heeft.

In zijn eerste seizoen stond Dembélé vijf maanden aan de kant en de slotfase van de voorbije voetbaljaargang stond hij eveneens een maand buitenspel. Het wegvallen van Dembélé bezorgt Ernesto Valverde kopzorgen, daar Lionel Messi immers ook geblesseerd is en Luis Suárez in Bilbao geblesseerd uitviel.

Dembélé mist in ieder geval de competitieduels met , Osasuna en .