'Barcelona baalt van Boateng-deal en verandert van koers'

Barcelona legt de focus meer dan ooit op de jeugdopleiding, meldt AS vrijdag.

De beleidsbepalers van de Catalaanse grootmacht willen de doorstroming van jeugdspelers richting het eerste elftal bevorderen. Huurovereenkomsten zoals die met Kevin-Prince Boateng en Jeison Murillo behoren voortaan tot het verleden.



Boateng en Murillo kwamen in januari op huurbasis over van respectievelijk en , maar trainer Ernesto Valverde maakte de afgelopen maanden nauwelijks gebruik van het tweetal. Murillo werd tijdelijk naar het Camp Nou gehaald vanwege het blessureleed in de achterste linie. Samuel Umtiti en Thomas Vermaelen kampten lange tijd met blessures, waardoor de spoeling dun werd in de verdediging van Barça. Gerard Piqué en Clément Lenglet kregen echter doorgaans de voorkeur in het hart van de defensie.



Mocht Jasper Cillessen daadwerkelijk een contract bij ondertekenen, dan is het volgens de Spaanse krant de bedoeling dat de twintigjarige Iñaki Peña jeugdcomplex La Masía verruilt voor het eerste elftal. Dit geldt waarschijnlijk ook voor middenvelder Carlés Perez (21) en aanvaller Abel Ruiz (19). Manager sportzaken José Pep Segura maakt zich al enige tijd hard voor het inpassen van aanstormende talenten in de hoofdmacht.



Of Valverde dat proces van dichtbij meemaakt is nog maar de vraag. De 55-jarige coach heeft de steun van het bestuur en de spelersgroep, maar over zijn aanblijven wordt al enige tijd gespeculeerd in de Spaanse media. Volgens voorzitter Josep Maria Bartomeu zijn Ronald Koeman en Erik ten Hag geen kandidaten om eventueel het stokje over te nemen in .