Barcelona baalt en ziet international geblesseerd terugkeren

Barcelona dreigt het enige tijd te moeten stellen zonder Samuel Umtiti.

De Catalaanse grootmacht bevestigt maandagavond via de officiële kanalen dat de Franse centrumverdediger een voetblessure heeft opgelopen tijdens de interlandonderbreking.

Hoelang het herstel van Umtiti zal duren, is nog onbekend. Umtiti heeft de blessure opgelopen op de training van de nationale ploeg van Frankrijk.

De verdediger moest het EK-kwalificatieduel met Albanië van afgelopen weekend al missen en zal aankomende dinsdag ook niet van de partij zijn, wanneer les Bleus in het kader van diezelfde EK-kwalificatiecampagne Andorra ontvangen.

Umtiti is inmiddels teruggekeerd bij , dat maandag zelf een kneuzing in de voet heeft gediagnosticeerd. De Fransman kwam dit seizoen nog niet in actie voor de landskampioen van Spanje.

Trainer Ernesto Valverde koos in de eerste drie competitiewedstrijden telkens voor Gerard Piqué en Clément Lenglet als centrumverdedigers

Barcelona is overigens nog niet met een communiqué naar buiten gekomen over Nélson Semedo, die ook geblesseerd terugkeerde van een interland.

De rechtsback werd tijdens het EK-kwalificatieduel van Portugal met Servië per brancard afgevoerd na een harde tackle van Aleksandar Kolarov, waarna direct gevreesd werd voor een vervelende blessure.

Barcelona hervat de Spaanse competitie zaterdag zonder het geblesseerde tweetal met een thuiswedstrijd tegen .