Barcelona-aanwinst kon het niet geloven: "Ik dacht dat hij Espanyol bedoelde"

Kevin-Prince Boateng tekende vorig jaar zomer een contract bij , maar een half jaar later vertrok de aanvallende middenvelder annex aanvaller alweer op huurbasis richting . Veel voetbalvolgers fronsten de wenkbrauwen vanwege de transfer. Ook Boateng zelf kon niet geloven dat de Spaanse grootmacht hem tijdelijk wilde overnemen.

"Ik heb de beste zaakwaarnemer ter wereld", zegt Boateng met een kwinkslag tegen Goal . "Hij belde me op en zei: 'Je moet je best doen tegen , want er zitten scouts op de tribune.' Van welke club ze waren, zei hij er echter niet bij. Ook mijn trainer benadrukte dat ik scherp moest zijn, waardoor ik nog meer druk voelde."



"Maar onder druk presteer ik juist goed", laat de huurling van de landskampioen weten. "Ik was de beste speler op het veld en na de wedstrijd zei mijn zaakwaarnemer: 'We gaan naar Barcelona!' Ik dacht dat hij bedoelde, maar dat was niet zo. 'Nee, naar de grote broer', kreeg ik gelijk te horen. Dat was echt krankzinnig. Ik kon het niet geloven, totdat de technisch directeur contact met mij opnam."



Boateng komt lang niet altijd aan spelen toe in het Camp Nou, maar schikt zich in zijn rol. "Dit is de beste club ter wereld. Ik speel samen met Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Luis Suárez en 'koning' Lionel Messi. Moeten zulke topspelers dan op de tribune gaan zitten zodat ik kan spelen?" Boateng kan zijn periode in Spanje goed afsluiten. Barcelona veroverde afgelopen zaterdag de landstitel, staat in de finale van het Spaanse bekertoernooi en is actief in de halve finale van de .