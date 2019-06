'Barça wil Real Madrid mogelijk aftroeven inzake Van de Beek'

Donny van de Beek is nog steeds in beeld bij Barcelona.

De middenvelder van wordt de laatste dagen vooral gelinkt aan een overstap naar , maar volgens Mundo Deportivo heeft de Catalaanse grootmacht ook nog een oogje op de Oranje-international. Bij een vertrek van een basisspeler zou zich sowieso wenden tot Van de Beek.

Barcelona heeft momenteel veel middenvelders in huis. Trainer Ernesto Valverde kan terugvallen op onder anderen Arthur, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Carles Aleñá, Rafinha en Denis Suárez, terwijl Frenkie de Jong binnenkort wordt gepresenteerd als nieuwe aanwinst. Volgens Mundo Deportivo gaat Barcelona aankloppen bij Ajax als een basisspeler deze zomer nog vertrekt. Ook bij meerdere verkopen zou Van de Beek een optie zijn, zo klinkt het.



Rafinha en Suárez, twee middenvelders die niet bij de eerste elf zitten, zijn al op weg naar de uitgang. Eerstgenoemde speler gaat waarschijnlijk verkassen naar , terwijl Suárez zich naar verluidt gaat aansluiten bij voor circa vijftien miljoen euro. Daarnaast worden ook Rakitic en Vidal in verband gebracht met een uitgaande transfer.



Van de Beek staat al langer op het lijstje van Barcelona. De Catalaanse grootmacht ziet in de 22-jarige Ajacied kwaliteiten die momenteel niet of nauwelijks in de selectie van Barcelona aanwezig zijn, zoals onder meer scorend vermogen. Barcelona baalt van het gebrek aan scoringsdrift van het middenveld en zou in Van de Beek daarom een goede aanvulling zien.



Barcelona gaat zodoende mogelijk de concurrentiestrijd aan met Real Madrid. Diverse media, waaronder De Telegraaf , hebben gemeld dat de grootmacht uit Madrid in Van de Beek een goedkoop alternatief ziet voor Paul Pogba van . Real zou 50 miljoen euro willen betalen voor Van de Beek, terwijl Ajax naar verluidt 65 miljoen verlangt.