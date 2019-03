'Barça-talenten reageren wisselend op vraag over tijdelijke Ajax-transfer'

Eerder deze week kwam het nieuws al naar buiten dat en zouden nadenken over een samenwerkingsverband en de Catalanen lijken nu een eerste stap richting een dergelijke constructie te hebben gezet. Catalunya Ràdio weet woensdagavond namelijk te melden dat de club drie talenten heeft gepolst over een eventuele verhuur aan de Amsterdammers.

Linksback Juan Miranda en middenvelders Oriol Busquets en Riqui Puig zouden in de afgelopen dagen de vraag hebben gekregen hoe zij tegenover een tijdelijk dienstverband in de staan. Van deze drie spelers heeft Miranda, die de positie van de eventueel vertrekkende Nicolás Tagliafico over zou kunnen nemen, naar verluidt de meeste twijfels over een huurtransfer naar Ajax.



Busquets en Puig hebben aangegeven na te willen denken over het voorstel, aangezien zij ook een aantal voordelen zien in een tijdelijk vertrek uit het Camp Nou. Het blijft overigens mogelijk niet bij deze drie spelers, daar ook Jean-Clair Todibo wordt genoemd als talent dat in de Johan Cruijff ArenA kan worden gestald. Hij kwam eind januari over van en wacht nog op zijn eerste minuten namens Barcelona.



De verwachting is dat Todibo aankomend seizoen eveneens op weinig minuten in de hoofdmacht hoeft te rekenen en hij zou daarom in een eventuele transfer van Matthijs de Ligt betrokken kunnen worden. Het is de koploper van LaLiga er veel aan gelegen om de aanvoerder van Ajax aankomende zomer in te lijven en Todibo zou op tijdelijke basis de omgekeerde weg kunnen bewandelen.