Barça, PSG en Manchester-clubs de deur gewezen: "Ik heb er geen spijt van"

Marco Reus is al sinds 2012 actief bij Borussia Dortmund. De Duitser had de club meerdere keren kunnen verlaten, maar een transfer bleef uit.

Reus koos bewust voor een lang verblijf bij BVB, zo geeft ook zijn zaakwaarnemer Kai Psotta aan in gesprek met GQ. Volgens de spelersmakelaar zat de gehele Europese top achter de aanvallende middenvelder aan.



Met name in de zomer van 2015 was Reus gewild, aldus Psotta. , , Paris Saint-Germain, , en wilden de speler inlijven. "In die bewuste zomer zat mijn baas Dirk Hebel in Düsseldorf bijvoorbeeld met Raul Sanllehi van Barcelona te praten. Zes maanden later probeerde Barcelona het weer", aldus Psotta.



"Ze boekten echter geen succes, net als Richard Law van Arsenal, Ivan Gazidis van AC Milan, Olivier Letang van en vertegenwoordigers van United en City", besluit de zaakwaarnemer. Reus legt uit dat hij bewust voor een lang verblijf had gekozen. "Natuurlijk heb ik nagedacht over deze aanbiedingen van deze topclubs. Ook wel langer dan een dag geef ik eerlijk toe, anders zou ik liegen", aldus Reus.



"Maar uiteindelijk heb ik altijd gekozen voor mijn club. Daar heb ik nog altijd geen spijt van", vervolgt de dertigjarige creatieveling. "Omdat ik hier hoor. Omdat Dortmund mijn club is. En ik wil echt de winnen met deze club. Ik wil de weer winnen. En ik wil weer in de finale van de staan", besluit Reus zijn relaas.