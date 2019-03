Barça ontbindt contract Semper voor hereniging met Iniesta

Sergi Samper vertrekt per direct bij Barcelona, zo maakt de koploper van LaLiga maandagmiddag bekend via de officiële kanalen.

De Catalaanse grootmacht heeft het contract van de 24-jarige middenvelder ontbonden, waardoor Samper transfervrij op zoek kan gaan naar een nieuwe club. Volgens berichten uit Spanje staat hij op het punt om zich aan het Japanse Vissel Kobe te verbinden.

De voormalig international van Jong Spanje wordt daar herenigd met Andrés Iniesta, terwijl Vissel met David Villa nog een speler met een verleden in het Camp Nou onder contract heeft staan. Samper beleefde in het shirt van Barça echter niet zulke successen als zijn aanstaande ploeggenoten, daar het jeugdexponent in totaal tot slechts dertien optredens in het blaugrana kwam.



Samper meldde zich na een succesvolle proefperiode in 2001 op zesjarige leeftijd op La Masia en doorliep vervolgens de gehele jeugdopleiding van de club. In mei 2013 liet Barcelona hem zijn eerste profcontract ondertekenen en in september 2014 volgde in een Champions League-wedstrijd tegen APOEL Nicosia zijn officiële debuut in de hoofmacht.



De middenvelder kreeg in de jaren daarop echter maar een handvol kansen om zich te laten zien in het eerste elftal en werd in de afgelopen seizoenen bovendien verhuurd aan Granada en Las Palmas. In de huidige voetbaljaargang kwam hij slechts eenmaal in actie, in de Copa del Rey tegen Cultural Leonesa.