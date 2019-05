'Barça kan zomer van 1988 herhalen met komst van drie Ajacieden'

verzekerde zich begin dit jaar voor een bedrag van maximaal 86 miljoen euro van de komst van Frenkie de Jong en de Catalaanse grootmacht hengelt ook nadrukkelijk naar de diensten van Matthijs de Ligt. Mundo Deportivo weet zaterdag te melden dat er met Donny van de Beek nog een Ajacied op de radar staat van de kampioen van Spanje, waardoor het aantal spelers dat deze zomer de Johan Cruijff ArenA inruilt voor het Camp Nou uit kan komen op drie.

De Spaanse sportkrant verwijst in zijn berichtgeving naar de transferzomer van 1988, toen Barcelona met José Mari Bakero, Txiki Begiristáin en Luis López Rekarte in één transferperiode drie spelers weghaalde bij . De ploeg van trainer Ernesto Valverde werd afgelopen week teleurstellend uitgeschakeld door in de halve finale van de en lijkt aankomende zomer voor een flinke renovatie van de selectie te staan.



AS berichtte eerder deze week al dat Thomas Vermaelen, Jeison Murillo en Kevin-Prince Boateng na dit seizoen hoe dan ook zullen vertrekken. Jasper Cillessen wordt daarnaast nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar , terwijl ook Ivan Rakitic, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Rafinha en Malcom in aanmerking komen voor een transfer.



Als Barcelona inderdaad afscheid neemt van (een deel van) deze spelers zal er flink wat ruimte ontstaan in de selectie en Van de Beek is daarom naar verluidt een van de kandidaten om het middenveld te komen versterken. zou volgens eerdere berichten wel zeventig miljoen euro willen zien voor de vijfvoudig Oranje-international, die de afgelopen dagen ook werd gelinkt aan clubs als , Paris Saint-Germain, en .