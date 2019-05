Barça jaagt nog steeds op De Ligt, maar weigert meer te betalen

Barcelona ligt ondanks geruchten dat andere clubs hem proberen te verleiden nog steeds op koers om de Ajax-captain in te lijven.

De Spaanse grootmacht is bezig om Matthijs de Ligt van de Johan Cruijff ArenA naar het Camp Nou te halen en Goal heeft begrepen dat men de aanvullende eisen van zaakwaarnemer Mino Raiola probeert te omzeilen. Over de transfer wordt aan maanden gepraat, maar de zakenbehartiger lijkt dwars te liggen.

Nu is de Italiaanse Nederlander echter voor drie maanden geschorst door de FIFA en daardoor mag hij officieel niet meepraten over de overgang van de meest begeerde verdediger ter wereld. De Ligt wordt gevolgd door alle grootmachten uit Spanje, Engelanden Italië en heeft een grote beslissing te maken over zijn toekomst.

is al van begin af aan favoriet voor zijn handtekening en de club gelooft een akkoord te kunnen bereiken door de speler te overtuigen dat dit de enige juiste keuze is. Als dat lukt, kan de club mogelijk wat op de transferprijs bezuinigen terwijl de zaakwaarnemer ook min of meer buiten spel worden gezet.

"Als je de speler aan boord hebt, maakt het niet meer uit wat de zaakwaarnemer denkt. Dan gebeurt gewoon wat de speler wil dat er gebeurt", betoogt een bron rondom de club. "Alle topclubs hebben goede spelers nodig die het niveau van de ploeg omhoog halen en zich niet tevreden stellen met een plan B, want dat is simpelweg niet goed genoeg."

"De Ligt is een plan-A speler. Misschien wel de beste van Europa en hij verdient het om gekozen te worden. Als je vervolgens merkt dat zo'n geweldige speler jouw club wil versterken, moet je er volledig voor gaan. Als de speler aangeeft te willen komen, is de helft van het werk al gedaan."

Het overtuigen van de verkopende club is de tweede helft van de procedure. Barcelona blijft optimistisch dat het De Ligt kan halen, maar heeft ook aangegeven dat het niet mee wil worden gesleept in een biedingsoorlog met diverse clubs. Het bod van 75 miljoen euro wordt niet verhoogd.

De club is er zeker van dat er andere opties voorhanden zijn om De Ligt te overtuigen. De mogelijkheid om met Lionel Messi te spelen bijvoorbeeld. Of met Frenkie de Jong, die al wel is vastgelegd door de Catalanen. De Ligt heeft onlangs nog aangegeven graag met hem te blijven voetballen.

Barcelona heeft nu centraal achterin al beschikking over Gerard Pique, Clement Lenglet, Samuel Umtiti en Jean-Clair Todibo, maar het lijkt erop dat er van dat viertal minimaal een mag vertrekken en dan is De Ligt de ideale vervanger.

Dat hoopt men de speler ook duidelijk te maken, zodat hij zijn zaakwaarnemer overtuigt. Geschorst of niet. De invloed van Raiola mag nooit worden onderschat.