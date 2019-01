'Barça hikt aan tegen gortige eisen Raiola bij gesprekken over De Ligt'

Barcelona wil zich dolgraag versterken met Matthijs de Ligt, maar heeft naar verluidt grote moeite met de eisen van zaakwaarnemer Mino Raiola.

De belangenbehartiger houdt volgens El Mundo Deportivo vast aan hoge salariseisen en wil daarnaast zelf nog een gigantische commissie ontvangen. Barcelona heeft volgens de krant twijfels of het mee moet gaan met de gortige eisen van Raiola.

Raiola probeert voor de negentienjarige Ajax-aanvoerder De Ligt een salaris van twaalf miljoen euro te bewerkstellingen. Het zou gaan om een vijfjarig contract, waardoor de waarde van het contract van de Oranje-international neerkomt op zestig miljoen euro. Het salaris van de mandekker komt bovenop de transfersom die naar verluidt rond de 75 miljoen euro zal liggen. Raiola hoopt zelf op een commissie van liefst tien miljoen euro.



Barcelona hoopt komende zomer behalve De Ligt ook Frenkie de Jong in huis te halen. Paris Saint-Germain zou vooralsnog de beste papieren hebben om de Ajax-middenvelder in huis te halen, maar toch heeft Barça goede hoop op de komst van De Jong. De Oranje-international zou namelijk zelf liever de overstap maken naar het Camp Nou dan naar het Parc des Princes. Behalve PSG is echter ook Manchester City in de markt voor de Ajacied.