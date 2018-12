"Barça heeft nu twee topkeepers, maar vroeg of laat komen ze bij Onana uit"

Ajax nam André Onana in 2015 over van Barcelona.

De sluitpost uit Kameroen groeide in de Johan Cruijff ArenA razendsnel uit tot eerste doelman en sinds 2016 stond hij in 112 wedstrijden onder de lat namens de Amsterdammers. Jordi Cruijff kan 'aan alles' zien dat Onana is opgeleid bij Barcelona, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf .

"Ik vond zijn komst toen al bijzonder. Onana was pas dertien jaar, maar hij had op de Samuel Eto'o Academy in Kameroen al zoveel indruk gemaakt dat oud-speler Eto'o Barcelona wist te overtuigen om het piepjonge talent naar Catalonië te halen. Vijf jaar lang is hij ver van huis volgens de clubfilosofie als keeper opgeleid en het resultaat kunnen we nu bij Ajax zien. Een meevoetballende en complete doelman", aldus Cruijff. Hij is naar eigen zeggen verrast door Onana.



"Toen hij op achttienjarige leeftijd naar Ajax vertrok, had ik nog niet het gevoel dat hij zo snel zijn huidige niveau zou halen", gaat de trainer van het Chinese Chongqing Dangdai Lifan verder. Hij heeft bewondering voor de ontwikkeling van Onana, die hij een 'sterke persoonlijkheid' noemt. "Iemand die zo jong al zulke belangrijke stappen durft te nemen en daar ook nog mee kan omgaan; het zegt veel over de persoon. Dat straalt Onana ook uit. Ondanks zijn jonge leeftijd oogt hij heel volwassen."



"Het is daarom een kwestie van tijd voordat Onana door internationale topclubs gezocht gaat worden. En is het niet meer dan logisch dat Barcelona daar ook tussen zit. Net als bij Ajax is hij een doelman die perfect bij Barça zou passen. De club heeft nu met Marc-André ter Stegen en Jasper Cillessen twee topkeepers onder contract, maar vroeg of laat komen ze toch een keer bij Onana uit", schrijft Cruijff, die stelt dat 'de cirkel dan rond is'. "Intussen kan hij zich bij Ajax flink in de kijker blijven spelen. In een elftal dat internationaal vol in de picture staat."