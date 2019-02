Barça-fans scanderen naam Ronaldo: "We moeten niet over hem praten"

Real Madrid werd woensdagavond op pijnlijke wijze uitgeschakeld in het Spaanse bekertoernooi.

Na een 1-1 gelijkspel in het Camp Nou, volgde een 0-3 thuisnederlaag tegen Barcelona. De ongeveer tweehonderd meegereisde supporters vanuit Catalonië scandeerden bij een ruime voorsprong de naam van de naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo. De fans van de Koninklijke konden dat niet waarderen en reageerden met een fluitconcert. Real-middenvelder Casemiro vindt dat men in Madrid het niet meer over de afwezigheid van Ronaldo moet hebben.

Sinds de transfer van Ronaldo naar Juventus kent Real Madrid een moeizaam seizoen. Woensdag plaatste Barcelona zich ten koste van de ploeg van trainer Santiago Solari voor de finale van het bekertoernooi. Door twee goals van Luis Suárez en een eigen doelpunt van Raphaël Varane gaat Barcelona op 25 mei op voor de eindstrijd in de Copa del Rey. Aan de kant van Real Madrid kreeg Vinícius Júnior goede kansen, maar de Braziliaan had zijn vizier niet op scherp staan.



De afwezigheid van Ronaldo is merkbaar in Madrid, maar daar wilde Casemiro het na de wedstrijd niet over hebben. "We moeten niet praten over een speler die hier niet is", wordt de Braziliaan geciteerd door AS . "Een week geleden vonden we Karim Benzema nog de beste spits die er was en hadden we het over Vinícius en Lucas Vázquez. We moeten het niet over Cristiano hebben, want hij is geen speler van Real Madrid. Het ontbrak ons aan doelpunten, maar onze topspelers doen het goed, met name Karim, die zijn beste seizoen speelt bij Madrid."



De kritiek op Vinícius Júnior was na afloop van de 0-3 nederlaag groot. Casemiro neemt het op voor zijn landgenoot, die grote kansen onbenut liet. "Het is niet eerlijk om over hem te praten. Hij toont lef en is nergens bang voor. Zijn niveau is spectaculair voor zijn leeftijd", aldus Casemiro.