'Barça en PSG weten al van wens van Florentino Pérez voor zomer van 2020'

Tijdens de afgelopen transferwindow is er veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Neymar.

Paris Saint-Germain onderhandelde met én over de Braziliaanse aanvaller. Het Spaanse Sport schrijft dat de Koninklijke in die onderhandelingen al duidelijk heeft gemaakt wie hun doelwit in de zomer van 2020 wordt: Kylian Mbappé.

Real Madrid zou ook in de markt zijn geweest voor Neymar, maar heeft naar verluidt besloten om over een jaar alles op alles te zetten om Mbappé los te weken in Parijs. De naam van de twintigjarige aanvaller staat zelfs hoger op het verlanglijstje dan Paul Pogba, die tijdens de afgelopen transferwindow als het voornaamste transferdoelwit werd beschouwd. Dat een transfer van de Franse middenvelder naar de Spaanse hoofdstad niet tot stand kwam, had alles te maken met de torenhoge eisen van .

Pogba is volgens de berichten bereid om geduld te hebben tot een volgende transferwindow, maar moet er nu voor vrezen dat Real Madrid de prioriteit geeft aan de, waarschijnlijk peperdure, komst van Mbappé.

Zowel als Barcelona is in de onderhandelingen van afgelopen periode op de hoogste gebracht van de wens van Real-voorzitter Florentino Pérez. Het verklaart waarom de Koninklijke zich in het spel rond Neymar op de achtergrond heeft gehouden. Barcelona was de voornaamste gegadigde om de Braziliaan over te nemen van PSG, maar kwam niet tot een overeenstemming.

In het Santiago Bernabéu bestaat in ieder geval het vertrouwen dat Mbappé vroeg of laat binnengehaald zal worden. Als Real Madrid er niet in slaagt om Mbappé volgende zomer over te nemen, zal dezelfde tactiek als bij Eden Hazard worden gehanteerd. De Franse aanvaller heeft nog een contract tot medio 2022 bij PSG en komt in 2021 in zijn laatste contractjaar terecht, waardoor er dan druk kan ontstaan om hem te verkopen. Hazard had bij nog een contract tot medio 2020, waardoor the Blues deze zomer niet anders konden dan hem te verkopen.