'Barça-delegatie praat in Qatar met mogelijke vervanger Valverde'

Barcelona verloor donderdag in de halve finale van de Spaanse Supercopa de España met 2-3 van Atlético Madrid.

Daardoor de positie van trainer Ernesto Valverde verder onder druk komen te staan. Cadena SER wist vrijdagochtend al te melden dat Ronald Koeman in beeld is om Valverde na dit seizoen op te volgen in het Camp Nou. Volgens RAC1 is nu ook Xavi in een optie om deze zomer het stokje over te nemen in .

RAC1 weet te melden dat een zware delegatie van Barcelona, bestaande uit bestuursvoorzitter Òscar Grau en technisch directeur Éric Abidal, vanuit Saudi-Arabië richting naar Qatar is afgereisd om met Xavi te praten over de trainersfunctie bij de Spaanse grootmacht.

Xavi ruilde Barcelona in 2015 in voor Al-Sadd en werd vorig jaar mei aangesteld als hoofdtrainer van de club uit Qatar. De oud-middenvelder beleefde vele successen als speler van Barcelona en is in Catalaanse kringen nog steeds zeer populair.

Barcelona stond donderdag tegen Atlético in de slotfase met 2-1 voor, maar door twee doelpunten in de slotfase wisten de Madrilenen alsnog de finale van de Supercopa te bereiken. De toch al niet populaire Valverde kreeg hierdoor wederom de nodige kritiek te verwerken.

RAC1 wist al snel te melden dat het bestuur van Barcelona maandag samenkomt om zijn toekomst als coach te bespreken. Valverde heeft een aflopend contract, met de eenzijdige optie vanuit de club om de samenwerking een vervolg te geven. Het lijkt er echter niet op dat Barcelona de 55-jarige trainer binnenboord houdt.

Cadena SER weet te melden dat voorzitter Josep María Bartomeu een duidelijke voorkeur heeft voor Koeman, door zijn verleden als speler nog steeds erg geliefd in het Camp Nou. De bondscoach van Oranje heeft bij de KNVB een contract tot medio 2022, al staat er volgens directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma een ontsnappingclausule voor Barcelona in deze verbintenis. Koeman zelf wil het liefst pas na afloop van het EK een definitieve keuze maken aangaande zijn toekomst.