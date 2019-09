Barça bestraft met 'symbolische' boete in 'Casus Griezmann'

Barcelona nam Antoine Griezmann afgelopen zomer voor 120 miljoen euro over van Atlético Madrid.

De transfer kreeg echter nog een staartje toen los Colchoneros beweerden dat de Catalanen in maart al contact hadden opgenomen met de Fransman. De transferclausule in het contract van Griezmann stond voor 1 juli namelijk op 200 miljoen en Atlético liet weten dat bedrag ook te verwachten voor zijn sterspeler.

De Spaanse voetbalbond heeft zich daarna over de zaak gebogen en is donderdag tot de conclusie gekomen dat inderdaad een 'lichte overtreding' heeft begaan. Als straf aan de regerend landskampioen is nu een boete van driehonderd euro opgelegd.

"De economische capaciteiten van de club en het met de transfer gemoeide bedrag in acht nemende, is dit comité zich ervan bewust dat deze boete slechts symbolisch is", laat het Competitie Comité van de bond weten in een verklaring.

"De boete wordt opgelegd omdat de club in kwestie wordt beschouwd als de auteur van een disciplinaire overtreding. Dit zal er echter waarschijnlijk niet toe leiden dat de bestrafte club, en andere clubs die zich in de toekomst in dezelfde situatie bevinden, hun gedrag aan zullen passen."

Het comité voegt toe dat Griezmann zelf nergens voor verantwoordelijk gehouden wordt. Aanklager Juantxo Landaberea heeft tijdens het proces als alternatieve straf voorgesteld om het Camp Nou voor een of meerdere wedstrijden te sluiten, maar de bond wil hier vanwege een 'gebrek aan bewijs' niet in meegaan.

Barcelona is overigens nog niet helemaal af van deze zaak, want ook de FIFA zal zich nog met een oordeel over 'Casus Griezmann', zoals de zaak wordt genoemd in de Spaanse pers, komen.