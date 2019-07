Barça activeert terugkoopclausule ter waarde van vier miljoen euro

Marc Cucurella keert terug bij Barcelona, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend.

De twintigjarige verdediger speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor , dat hem deze zomer voor twee miljoen euro definitief overnam. had in deze overeenkomst een terugkoopoptie ter waarde van vier miljoen opgenomen en heeft deze nu geactiveerd.

Cucurella speelde afgelopen seizoen 33 wedstrijden voor Eibar, dat als twaalfde eindigde in LaLiga. De vleugelverdediger maakte tijdens de huurperiode bij de club uit Baskenland de nodige indruk, wat Barcelona heeft doen besluiten om de terugkoopoptie direct te activeren. Eibar houdt een winst van twee miljoen over aan Cucurella, die uiteindelijk dus maar één seizoen in het Estadio Municipal de Ipurua speelde.



Met één officiële wedstrijd, in oktober 2017 in de tegen Real Murcia, achter zijn naam vertrok Cucurella vorig jaar naar Eibar. De jeugdinternational van Spanje speelde sinds 2012 in de jeugdopleiding van Barcelona, dat hem op veertienjarige leeftijd weghaalde bij stadgenoot . Cucurella speelde uiteindelijk 54 wedstrijden in Barcelona B, maar wist nooit definitief aan te haken bij de hoofdmacht van de kampioen van Spanje.



Het is de vraag of dat nu wel gaat gebeuren. Het is geen geheim dat Barcelona op zoek is naar een stand-in voor Jordi Alba. Voor die vacature werden eerder ook Filipe Luís (transfervrij na zijn vertrek bij ) en Junior Firpo ( ) genoemd. Het is tevens mogelijk dat Barcelona Cucurella heeft teruggekocht om hem later voor een groter bedrag door te verkopen, daar er meer belangstelling voor hem was.