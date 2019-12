Banneling wil terugkeren in selectie na vertrek Slutsky: "Ik heb geduld"

Roy Beerens hoopt op een nieuwe kans bij Vitesse nu Leonid Slutsky is opgestapt.

De buitenspeler uitte vorig jaar kritiek op de Rus vanwege zijn behoudende speelstijl, waarna de trainer hem niet meer opstelde. Beerens zocht afgelopen zomer vergeefs naar een nieuwe club en belandde op een zijspoor in Arnhem. Met een doorlopend contract tot medio 2021 wil hij een herkansing.

Onder Slutsky mocht Beerens niet meer meetrainen en was hij vooral te vinden in het krachthonk. De ex-speler van onder meer en kreeg aanbiedingen vanuit Australië en Turkije, maar ging daar niet op in. In gesprek met de Gelderlander laat de 32-jarige aanvaller weten dat hij in gesprek gaat met technisch directeur Mohammed Allach.

"Bij is nu alles veranderd", aldus Beerens tegenover de krant. "Ik zou graag in de selectie terugkeren. In een groep trainen is beter dan alleen op een loopband de uren slijten. Ik sta ook onder contract en ben gewoon beschikbaar."

Beerens hoopt donderdag in gesprek te kunnen met Allach om toestemming te krijgen. De technisch directeur is echter druk met het zoeken naar een nieuwe trainer. "Ik heb geduld", reageert Beerens.

"Ik heb niets te eisen. Het is ook niet zo dat ik nu meteen op het trainingsveld bij de groep kan aansluiten bij de partijen. Maanden zonder wedstrijden blijft al niet ongestraft, laat staan een jaar. Dan is er geen ritme en pure fitheid. Maar al werk ik maar weer met de groep en kan ik bij oefeningen meedoen, dan is dat al een stap vooruit."

Beerens beseft dat hij in de nadagen van zijn loopbaan zit. Toch hoopt hij nog in actie te kunnen komen voor Vitesse. "Maar het clubbelang gaat altijd voor. Vitesse heeft de beschikking over veel aanvallers", weet hij.

"Wellicht wil de staf er niet nog een speler bij. Daarbij kan de club mij in de winter ook weer in de etalage zetten. Dat is het oorspronkelijke plan. En misschien wil de trainer alleen met topfitte spelers werken. Vitesse steekt immers in een crisis. Ik hoop alleen maar op een comeback."