Bankzitter wil 'wekelijks spelen' en kiest voor zomers vertrek bij PSV

Eloy Room is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van PSV. De tweede keeper van de Eindhovenaren is na dit seizoen transfervrij.

De eenjarige optie in zijn contract is namelijk niet gelicht. Room wil weer wekelijks aan spelen toekomen en daarom heeft hij besloten om de deur in het Philips Stadion na dit seizoen achter zich dicht te trekken.



De vertrekwens van Room komt niet uit de lucht vallen. In januari meldde het regionale dagblad al dat de 30-jarige keeper overwoog om te gaan verlaten. Khalid Sinouh, zaakwaarnemer van Room, geeft in gesprek met het Eindhovens Dagblad aan dat Room nog altijd gemotiveerd is om het seizoen op een zo goed mogelijke manier af te maken. "Daarna wil hij graag weer wekelijks spelen", aldus de belangenbehartiger.



Room maakte in de zomer van 2017 de overstap van naar PSV. In Eindhoven heeft hij twee seizoenen lang eerste doelman Jeroen Zoet voor zich moeten dulden. Vorig seizoen kwam hij nog regelmatig in actie voor Jong PSV, maar dit seizoen is hij niet meer speelgerechtigd in de . Room kwam tot dusver tot vijf officiële duels in de hoofdmacht.



Het vertrek van Room zal worden opgevangen door Lars Unnerstall. De Duitse sluitpost werd vorig seizoen overgenomen van , de club waar hij dit seizoen op huurbasis voor speelt. Komende zomer verkast hij naar PSV en zal hij de concurrentiestrijd aangaan met Zoet. Laatstgenoemde verlengde vorig jaar zijn contract en ligt nog tot medio 2021 vast bij de Brabanders.