Balotelli wordt ploeggenoot van Strootman bij Marseille

Mario Balotelli vervolgt zijn loopbaan bij Olympique Marseille, zo maakt de Franse werkgever van Kevin Strootman via de officiële kanalen bekend.

De Italiaanse spits komt over van OGC Nice en heeft zich voor de komende zes maanden aan L’OM verbonden. Het zag er al langere tijd naar uit dat Balotelli aan de slag zou gaan bij Olympique Marseille. Afgelopen zomer leek Balotelli al naar Olympique Marseille te verkassen, maar mede door OGC Nice kwam een transfer niet tot stand.

De Italiaan had eigenlijk na twee jaar bij les Aiglons zijn zinnen gezet op een transfer. Na een onderhoud met de nieuwe trainer Patrick Vieira bleef hij Nice tóch trouw. De verstandhouding tussen de flamboyante spits en de oud-middenvelder verslechterde al snel en de laatste weken behoorde Balotelli niet meer tot de wedstrijdselectie.



Balotelli scoorde dit seizoen nog geen enkele keer. Desondanks wilde Marseille de Italiaan nog altijd graag binnenhalen. Balotelli kan komend halfjaar maximaal 5,4 miljoen euro gaan opstrijken aan bij de Franse club. Het salaris van de spits bestaat uit een vast bedrag van 4 miljoen, dat door bonussen nog kan oplopen met 1,4 miljoen. Volgens verschillende Franse media kan Balotelli vrijdag al van de partij zijn als Marseille het opneemt tegen Lille OSC.



Na Nice, Liverpool, AC Milan, Manchester City en Internazionale is Marseille de zesde club in de loopbaan van de 36-voudig Italiaans international. Les Aiglons hebben Balotelli naar verluidt transfervrij laten vertrekken. De eerste twee jaar van de spits in Frankrijk verliepen betrekkelijk succesvol, waarna hij zijn plek in de Italiaanse selectie terug verdiende. Het afgelopen halfjaar presteerde Balotelli bij Nice daarentegen uitermate teleurstellend.