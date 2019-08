'Balotelli kan som van 15 miljoen euro opstrijken bij Flamengo'

Mario Balotelli lijkt zich op korte termijn te gaan verbinden aan Flamengo, waar hij een zeer lucratief contract kan tekenen.

De Italiaanse spits is transfervrij nadat zijn contract afliep bij , waar hij slechts een half jaar heeft gespeeld. Toch kwam hij tot acht goals in twaalf competitiewedstrijden, hetgeen hem veel belangstelling opleverde.

Onder meer , Hellas Verona en Brescia werden genoemd, maar hij lijkt geen trek te hebben in een nieuw avontuur in zijn vaderland. In plaats daarvan trekt hij naar Zuid-Amerika, waar hij nog nooit speelde.

De 28-jarige aanvaller gaat voor het eerst buiten Europa proberen om zich te onderscheiden en lijkt daarvoor de aangewezen club te zijn. Voor Balotelli ligt een contract klaar tot en met december 2021.

Momenteel worden de laatste plooien glad gestreken, zo meldt La Gazetta dello Sport. De spits kan bij de Braziliaanse topclub in totaal vijftien miljoen euro verdienen, wat is opgebouwd uit tekengeld, commissies en jaarsalaris.

Alleen de portretrechten zijn nog onderwerp van gesprek aan de onderhandelingstafel. Verder lijken beide partijen het eens te zijn over de voorwaarden van het contract.

Hij kan na Daniele De Rossi, die opteerde voor een transfer naar het Argentijnse , de tweede Italiaan worden die in korte tijd overstapt naar Zuid-Amerika.

Enock Barwuah, een broer van Balotelli, wordt mogelijk de derde. Hij is eveneens transfervrij en zou in gesprek zijn met de Braziliaanse club Boavista.