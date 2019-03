Balotelli: "Ik ben gelukkig bij Marseille en wil blijven"

Mario Balotelli is gelukkig bij Olympique Marseille en wil na afloop van dit seizoen bij de club, waar hij sinds januari speelt, blijven.

Balotelli scoorde 33 keer in de Ligue 1 in zijn eerste twee seizoenen bij OGC Nice, maar had een aanvaring met de nieuwe trainer Patrick Vieira nadat hij problemen met zijn fitheid kende en niet tot scoren kwam in de eerste tien competitie wedstrijden van dit seizoen.

Een overstap naar Marseille in januari heeft de Italiaan weer op het goede spoor gezet, waar de 28-jarige aanvaller in zijn eerste zes competitiewedstrijden voor de club vier keer wist te scoren. De 36-voudig international tekende een contract voor een half jaar bij Marseille.

"Feit is dat mijn contract aan het eind van dit seizoen afloopt en daarna bespreken we het", vertelt Balotelli in gesprek met La Provence. "Ik heb mijn zaakwaarnemer verteld dat ik hier gelukkig ben en wil blijven. Mijn eerste twee seizoenen bij Nice waren goed, maar Marseille is van een ander niveau, een ander type voetbal en sfeer."

"Wat mij betreft is Marseille de grootste club in Frankrijk. Ik bedankt Nice en haar supporters, maar er is geen vergelijking met Marseille. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik hier zou passen en ik kan het niet uitleggen. De sfeer lijkt een beetje op Napels. Ik heb gezegd dat de enige Italiaanse club waar ik voor kan spelen Napoli zou zijn. Het is min of meer hetzelfde in Marseille."

Balotelli heeft zijn 'mojo' herontdenkt in Marseille en vierde zijn openingsdoelpunt afgelopen weekend in de 2-0 thuiszege op ÁS Saint-Étienne door een live-video op Instagram te plaatsen. "Ik heb een bepaalde persoonlijkheid, ik vind het leuk om veel plezier met mijn teamgenoten te hebben."

"Toen ik bij Marseille kwam, voelde iedereen zich behoorlijk down, maar nu is het anders. Ik denk dat ik ook heb geholpen dat te veranderen. Ik zeg niet dat we allemaal helemaal gelukkig zijn nu, maar de kleedkamer is tegenwoordig veel speelser."